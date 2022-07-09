تسهيل إجراءات المسافرين في مطار دبي

دبي (الاتحاد)

تفقد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سير العمل في مطار دبي الدولي والاطمئنان على سلاسة الإجراءات التي تضمن السعادة للمسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً استعداد الموظفين بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية لاستقبال المسافرين من زوار الدولة وتسهيل إجراءات السفر لهم خلال عطلة العيد، يرافقه اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير إقامة دبي، ومساعدي المدير العام والضباط والمسؤولين في «إقامة دبي».

وهنأ الفريق المري المسافرين والمسؤولين والموظفين المتواجدين على رأس عملهم خلال أيام عطلة العيد، مثنياً على كفاءة ورحابة صدور مأموري جوازات مطارات دبي وحسن خلقهم في استقبال زوار الإمارات العربية المتحدة.

وقال المري، أن «إقامة دبي» حريصة على تنفيذ كافة توجيهات الحكومة الرشيدة للدولة، ومواصلة تقديم خدماتها بكفاءة، وتعزيز جودة الحياة الشاملة في المجتمع، معرباً عن تقديره بالجهود الاستثنائية من قبل مأموري جوازات مطارات دبي في تسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي، وتوفير أقصى مستويات الأمن والأمان لحماية منافذ الدولة وتحقيق السعادة لزوارها.

وحث الموظفين على أهمية وضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الدولة، وتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.