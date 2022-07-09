الأحد 10 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تسهيل إجراءات المسافرين في مطار دبي
تسهيل إجراءات المسافرين في مطار دبي
10 يوليو 2022 00:06

دبي (الاتحاد)

تفقد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سير العمل في مطار دبي الدولي والاطمئنان على سلاسة الإجراءات التي تضمن السعادة للمسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكداً استعداد الموظفين بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية لاستقبال المسافرين من زوار الدولة وتسهيل إجراءات السفر لهم خلال عطلة العيد، يرافقه اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير إقامة دبي، ومساعدي المدير العام والضباط والمسؤولين في «إقامة دبي».
وهنأ الفريق المري المسافرين والمسؤولين والموظفين المتواجدين على رأس عملهم خلال أيام عطلة العيد، مثنياً على كفاءة ورحابة صدور مأموري جوازات مطارات دبي وحسن خلقهم في استقبال زوار الإمارات العربية المتحدة.
وقال المري، أن «إقامة دبي» حريصة على تنفيذ كافة توجيهات الحكومة الرشيدة للدولة، ومواصلة تقديم خدماتها بكفاءة، وتعزيز جودة الحياة الشاملة في المجتمع، معرباً عن تقديره بالجهود الاستثنائية من قبل مأموري جوازات مطارات دبي في تسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي، وتوفير أقصى مستويات الأمن والأمان لحماية منافذ الدولة وتحقيق السعادة لزوارها.
وحث الموظفين على أهمية وضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الدولة، وتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

مطار دبي الدولي
دبي
الإمارات
مطار دبي
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
محمد أحمد المري
آخر الأخبار
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
الرياضي
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
اليوم 16:54
أرشيفية
عربي ودولي
وزير الصحة الألماني يكشف «مفاجأة» بشأن «كورونا»
اليوم 16:53
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
عربي ودولي
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
اليوم 16:35
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود
الإمارات
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود
اليوم 16:29
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول يحذر من إغلاق معابر المساعدات في سوريا
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©