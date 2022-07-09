شرطة الشارقة للأطفال: «لن ننساكم»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرة «لن ننساكم»، تهدف إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال المنومين في مستشفى الشامسي بالشارقة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إذ شاركتهم فرحتهم باستقبال العيد.

وتأتي المبادرة من منطلق التزام شرطة الشارقة بالمسؤولية المجتمعية، وتعزيزاً للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع والشرطة، وقدمت المبادرة التي نظمتها إدارتا الشرطة المجتمعية، والإعلام والعلاقات العامة في شرطة الشارقة، عيدية العيد والهدايا، بمشاركة شخصية «الشرطي الصغير»، لرسم الابتسامة والفرحة على وجوه الأطفال في هذه المناسبة السعيدة، وتمنوا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى منازلهم وهم في أتم صحة وعافية.