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شرطة الشارقة للأطفال: «لن ننساكم»
شرطة الشارقة للأطفال: «لن ننساكم»
10 يوليو 2022 00:11

الشارقة (الاتحاد) 

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مبادرة «لن ننساكم»، تهدف إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال المنومين في مستشفى الشامسي بالشارقة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إذ شاركتهم فرحتهم باستقبال العيد.
وتأتي المبادرة من منطلق التزام شرطة الشارقة بالمسؤولية المجتمعية، وتعزيزاً للتواصل والتلاحم بين أفراد المجتمع والشرطة، وقدمت المبادرة التي نظمتها إدارتا الشرطة المجتمعية، والإعلام والعلاقات العامة في شرطة الشارقة، عيدية العيد والهدايا، بمشاركة شخصية «الشرطي الصغير»، لرسم الابتسامة والفرحة على وجوه الأطفال في هذه المناسبة السعيدة، وتمنوا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى منازلهم وهم في أتم صحة وعافية.

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الشارقة
شرطة الشارقة
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عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
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