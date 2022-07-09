الأحد 10 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
3 مواليد بأبوظبي في الساعات الأولى من عيد الأضحى
المواليد (من المصدر)
10 يوليو 2022 00:14

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، ثلاثة مواليد جدد خلال الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، المدير التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: كانت العائلة الأولى التي احتفلت بمولودها الجديد هي عائلة سلطان حسن، الإماراتية، ولدت المولودة بصحة جيدة، وأطلقوا عليها اسم دانة. 

المولودة الثانية
أبصرت المولودة الثانية النور في تمام الساعة 3:51 صباحاً من أول أيام عيد الأضحى المبارك لعائلة أردنية، أما ثالثة المواليد فكانت لأسرة مسلّم محمد الراشدي، والتي ولدت الساعة 7:09 صباحاً. وقال والدها: «نحن محظوظون حقاً بأن مولودتنا قد أبصرت النور بأمان وأصبحت الفرحة بالعيد فرحتَين». وقامت إدارة المستشفى بتوزيع الزهور والحلويات على المرضى المقيمين في المستشفى احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

أبوظبي
الإمارات
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
العيد
مستشفى دانة الإمارات
آخر الأخبار
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
الرياضي
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
اليوم 16:54
أرشيفية
عربي ودولي
وزير الصحة الألماني يكشف «مفاجأة» بشأن «كورونا»
اليوم 16:53
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
عربي ودولي
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
اليوم 16:35
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود
الإمارات
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود
اليوم 16:29
أرشيفية
عربي ودولي
مسؤول يحذر من إغلاق معابر المساعدات في سوريا
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©