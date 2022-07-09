3 مواليد بأبوظبي في الساعات الأولى من عيد الأضحى

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، ثلاثة مواليد جدد خلال الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، المدير التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: كانت العائلة الأولى التي احتفلت بمولودها الجديد هي عائلة سلطان حسن، الإماراتية، ولدت المولودة بصحة جيدة، وأطلقوا عليها اسم دانة.



المولودة الثانية

أبصرت المولودة الثانية النور في تمام الساعة 3:51 صباحاً من أول أيام عيد الأضحى المبارك لعائلة أردنية، أما ثالثة المواليد فكانت لأسرة مسلّم محمد الراشدي، والتي ولدت الساعة 7:09 صباحاً. وقال والدها: «نحن محظوظون حقاً بأن مولودتنا قد أبصرت النور بأمان وأصبحت الفرحة بالعيد فرحتَين». وقامت إدارة المستشفى بتوزيع الزهور والحلويات على المرضى المقيمين في المستشفى احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.