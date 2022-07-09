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ثلاثة مواليد في أول أيام العيد بالشارقة
ثلاثة مواليد في أول أيام العيد بالشارقة
10 يوليو 2022 00:08

لمياء الهرمودي (الشارقة)

استقبل مستشفى إن أم سي رويال الشارقة صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك 3 مواليد في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد ولد الطفل الأول، وهو محمد حميد عبيدي، وتمت الولادة بإشراف الدكتورة رباب حلمي استشاري أمراض النساء والتوليد، وقالت الدكتورة: الحمد لله الطفل والأم بصحة جيدة. 
وولدت المولودة الثانية، وهي سارة خان لأبوين من الجنسية الباكستانية على يد الدكتورة سيلفا كوماري، وكانت ولادة طبيعية بعمر 37 أسبوعاً، وتمت الولادة في تمام الساعة 3:01 صباح يوم 9 يوليو وعبّرت الأسرة عن سعادتها بولادة الطفلة في هذه الأيام المباركة. 
أما المولودة الثالثة، فكانت لأسرة إماراتية رزقت بالطفلة شهد إسماعيل المري، وقال والد الطفلة «ولدت طفلتي الأولى في أول أيام العيد وأنا سعيد جداً حيث أصبحت الفرحة مضاعفة».

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