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طحنون بن محمد يؤدي صلاة عيد الأضحى في العين
طحنون بن محمد يؤدي صلاة عيد الأضحى في العين
9 يوليو 2022 12:13

العين (وام)

أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين. 
وأدى الصلاة إلى جانب سموه اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين وعدد من المسؤولين.

واستمع سموه إلى خطبة العيد التي أكد خلالها الخطيب طالب محمد الشحي على أن ديننا الحنيف رغبنا أن ندخل الفرح والسرور على أنفسنا وعلى غيرنا محافظين على قيمنا متمسكين بأخلاقنا معتزين بهويتنا وأصالتنا حذرين من كل ما يؤثر على فطرتنا السليمة وعاداتنا القويمة محققين بذلك تآلفاً وتراحماً وتعايشاً وتعارفاً.

وتوجه الخطيب إلى الله عز وجل بالحمد الذي هيأ لنا مواسم للطاعات عظم شأنها وضاعف ثوابها فأكرمنا بالأيام العشر من ذي الحجة وبلغنا عيد الأضحى المبارك مطمئنين آمنين ذاكرين شاكرين لربنا حامدين. وتوجه في ختام الخطبَة بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار.

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