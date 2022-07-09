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ولي عهد أم القيوين يؤدي صلاة عيد الأضحى
ولي عهد أم القيوين يؤدي صلاة عيد الأضحى بحضور الشيوخ وجموع المصلين
9 يوليو 2022 13:10

أم القيوين (وام)

أدى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين. 
كما أدى الصلاة إلى جانب سموه.. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بالإمارة. 
وعقب الصلاة، تبادل سمو ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ولي عهد أم القيوين
الإمارات
أم القيوين
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عيد الأضحى المبارك
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