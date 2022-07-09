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حمدان بن محمد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد زعبيل
حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يؤديان صلاة العيد بحضور سعيد بن محمد بن راشد
9 يوليو 2022 13:30

دبي (وام)

أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد زعبيل الكبير بدبي، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وجمع من المصلين. واستمع سمو ولي عهد دبي والمصلون إلى خطبة عيد الأضحى التي تناول فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وتهيئة المولى عز وجل لمواسم الطاعات، وتعظيم شأنها ومضاعفة ثوابها، إلى أن بلغنا بفضله وكرمه عيد الأضحى المبارك مطمئنين آمنين، ذاكرين شاكرين لربنا حامدين.       

حمدان بن محمد
دبي
صلاة عيد الأضحى
عيد الأضحى
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