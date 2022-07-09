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الإمارات
رئيس الدولة يوجه بتخصيص 25 مليون دولار لدعم مستشفى المقاصد في القدس الشرقية
محمد بن زايد
9 يوليو 2022 20:09

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 25 مليون دولار أميركي لدعم مستشفى «المقاصد» في القدس الشرقية لتوسعة نطاق خدماته الطبية للشعب الفلسطيني الشقيق. 
يأتي هذا الدعم ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية وتلبية متطلبات الشعب الفلسطيني الشقيق في المجالات الإنسانية والمعيشية والصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها. 
يذكر أن مستشفى «المقاصد»، الذي تأسس عام 1968، يُعد من أهم المستشفيات في القدس، ويعمل ضمن شبكة مستشفيات القدس الشرقية بـ250 سريرا، وهو متخصص في إجراء عمليات القلب والعظام والأطفال والبحوث الطبية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
القدس الشرقية
المستشفى
الفلسطينيين
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