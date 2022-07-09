الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، ويتخلله بعض السحب الركامية خاصةً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار وقد تمتد على بعض المناطق الساحلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:57 والمد الثاني عند الساعة 21:46 والجزر الأول عند الساعة 14:22 والجزر الثاني عند الساعة 05:45.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والمد الثاني عند الساعة 08:12 والجزر الأول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 01:01.





المصدر: وام