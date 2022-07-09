حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر الزاهر

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم، في قصر الزاهر بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني بهذه المناسبة، من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمسؤولين. وتبادل سموه كذلك التهاني والتبريكات مع شيوخ القبائل ووجهاء وأعيان البلاد وجموع من المواطنين ونخبة من الذين حضروا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة المباركة، معبرين عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، كما تقبل سموه التهاني من رؤساء ومديري المؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات في عجمان.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم إمارة عجمان للشؤون المالية والإدارية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ اللواء سلطان بن عبدالله النعيمي قائد شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام شؤون المواطنين، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.