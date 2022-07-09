حمدان بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة

أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد المغيرة في مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه.. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

وأم المصلين الخطيب عبدالله أحمد الحمادي، وألقى خطبة عيد الأضحى المبارك التي كانت بعنوان «الحمد لله كثيراً» وقال: إن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا مواسم للطاعات وعظم شأنها وضاعف ثوابها فأكرمنا بالأيام العشر من ذي الحجة، وبلغنا عيد الأضحى المبارك مطمئنين آمنين ذاكرين شاكرين لربنا حامدين، فبالحمد نستهل يومنا ونفتتح صلاتنا وبه نبدأ ونختم أعمالنا، فنحمده سبحانه كما حمده الأنبياء والمرسلون وعباده المؤمنون ونذكره كثيراً ونكبره تكبيراً.

وأضاف أن التقرب بالأضحية إلى الله في هذه الأيام المباركة سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وهدي نبينا محمد، فقد قال عليه الصلاة والسلام «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا».. داعياً إلى الإكثار في هذه الأيام من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه وحمده، مشيراً إلى أن ديننا الحنيف رغبنا أن ندخل الفرح والسرور على أنفسنا وعلى غيرنا محافظين على قيمنا، متمسكين بأخلاقنا، معتزين بهويتنا وأصالتنا، حذرين من كل ما يؤثر على فطرتنا السليمة وعاداتنا القويمة، محققين بذلك تآلفاً وتراحماً وتعايشاً وتعارفاً.

ودعا الخطيب الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود.

كما توجه إلى الله تعالى بأن يرحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، ويرحم شهداء الوطن ويضاعف أجرهم ويرفع في الجنة درجتهم ويشفعهم في أهلهم.

وأطلق فريق الوحدات المساندة التابعة للقوات المسلحة ثلاث طلقات مدفعية ابتهاجاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.