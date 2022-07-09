حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى بجامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير بمنطقة الرفاعة برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وقال فضيلة الإمام في خطبته: «إن يوم العيد هو يوم فرح وسرور ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس».

وتناول في خطبته الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف، والتي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها ليعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. ودعا فضيلته في ختام خطبته المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد خطى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وترحم فضيلته على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.

جدير بالذكر أن جامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير في رأس الخيمة هذا المعلم الحضاري والمعماري الذي يميز الإمارة، تم تشييده ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ويمزج تصميمه المعماري بين الحداثة والأصالة، والبساطة وفقاً لفن العمارة الإسلامية، خاصة في الواجهات الخارجية، بينما يعكس التصميم الداخلي روح الإسلام من خلال عناصره المعمارية الفريدة، وتصل طاقته الاستيعابية في قاعات الصلاة لأكثر من 4 آلاف مصلٍ، بينما تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية والمتضمنة الصحن والساحات الخارجية أكثر من 13 ألف مصلٍ. وقد اختير موقع الجامع ليكون في منطقة الرفاعة الجديدة في المدخل الغربي لإمارة رأس الخيمة، ليخدم أكبر عدد من القاطنين والقادمين لها، كما تم تخصيص أرض ذات مساحة كبيرة تتناسب مع حجم ومساحة البناء وتؤمن له محيطاً ومساحات خضراء تبرز النواحي الجمالية للجامع وتفاصيله المعمارية، وتبلغ مساحة الأرض 241,434.75 متراً مربعاً وتبلغ المساحة الإجمالية للجامع بمرافقه 85,592.73 متراً مربعاً.