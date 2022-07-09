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محمد بن زايد: سعدت باستقبال إخواني حكام الإمارات وتبادل التهاني معهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
محمد بن زايد: سعدت باستقبال إخواني حكام الإمارات وتبادل التهاني معهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك
9 يوليو 2022 11:22

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عن سعادته، اليوم السبت، باستقبال إخوانه حكام الإمارات وتبادل التهاني معهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت باستقبال إخواني حكام الإمارات وتبادل التهاني معهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم أمنها ويبارك في شعبها».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
الإمارات
عيد الأضحى
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