رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مع جموع المصلين.. صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي. كما أدى الصلاة.. سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبو ظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ.

وألقى الخطيب عبدالرحمن الشامسي خطبة عيد الأضحى بعنوان «الحمد لله كثيراً».. قال خلالها الحمد لله الذي هيأ لنا مواسم للطاعات عظم شأنها وضاعف ثوابها فأكرمنا بالأيام العشر من ذي الحجة وبلغنا عيد الأضحى المبارك.. فبالحمد نستهل يومنا ونفتتح صلاتنا وبه نبدأ ونختم أعمالنا.. نحمده سبحانه.. كما حمده الأنبياء والمرسلون وعباده المؤمنون. ودعا إلى الإكثار في هذه الأيام من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه وحمده على نعمه التي أكرم بها عباده والتي لا تحصى.

وأوضح أن ديننا الحنيف رغبنا في أن ندخل الفرح والسرور على أنفسنا وعلى غيرنا محافظين على قيمنا متمسكين بأخلاقنا معتزين بهويتنا وأصالتنا..حذرين من كل ما يؤثر على فطرتنا السليمة وعاداتنا القويمة محققين بذلك تآلفا وتراحما وتعايشا وتعارفا.

وتوجه إلى الله تعالى.. أن يحفظ دولة الإمارات قيادتها وشعبها اللهم ويجعلها بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء ويديم الاستقرار عليها.. سائلا المولى تعالى أن يرحم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمة الله وشهداء الوطن والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

وعقب أداء صلاة العيد تبادل صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» التهاني مع المصلين بحلول هذه المناسبة الكريمة.. وبعدها زار سموه والشيوخ ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وقرؤوا الفاتحة على روحه «طيب الله ثراه» داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يكرمه بجزيل المثوبة جزاء ما قدمه إلى شعبه وأمته.