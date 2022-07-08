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حمدان بن زايد: أعاده الله على الإمارات وشعبها بالتقدم والازدهار
حمدان بن زايد: أعاده الله على الإمارات وشعبها بالتقدم والازدهار
9 يوليو 2022 01:30

أبوظبي (وام)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية. كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، راجياً المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

حمدان بن زايد
الإمارات
عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى
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