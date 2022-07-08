طحنون بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بعيد الأضحى المبارك

العين (وام)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بدوام الصحة والعافية. كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بحلول عيد الأضحى المبارك. وهنأ سموه شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جعله الله عتبة للخير والبركة.