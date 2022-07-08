هزاع بن زايد: الإمارات تواصل مسيرتها نحو مزيد من التقدم والنماء

أبوظبي (وام)

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الإمارات وأهلها بمزيد من الخير والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسموه. كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، معرباً سموه عن أمنياته بأن يعيد الله عليهم هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية وأن تواصل دولة الإمارات مسيرتها نحو مزيد من التقدم والنماء.