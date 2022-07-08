ذياب بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام بعيد الأضحى

أبوظبي (وام)

هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بالخير والسداد.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها نعمة الأمن والأمان ومزيداً من التقدم والازدهار.