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خليفة بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بعيد الأضحى
خليفة بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بعيد الأضحى
9 يوليو 2022 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، الأمين العام للصندوق العربي لمواجهة الكوارث والأزمات، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأكد أن دولة الإمارات، تمضي بجهود راسخة في تحقيق الحياة الفُضلى لأبناء وبنات الوطن، بفضل قائد المسيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات.

خليفة بن محمد
الإمارات
خليفة بن محمد بن خالد
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
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