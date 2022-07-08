قائد «شرطة أبوظبي» يهنئ القيادة الرشيدة والمنتسبين بالعيد

أبوظبي (الاتحاد)

قدم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وإلى شعب الإمارات ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعياً المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ومزيداً من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.