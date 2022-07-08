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حمدان المزروعي: العيد مناسبة لتجديد العهد والولاء
حمدان المزروعي
9 يوليو 2022 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور حمدان المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: إن العيد مناسبة لتجديد العهد والولاء للقيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتوفر له كل مقومات الحياة الكريمة، وتسعى دائماً لتحسين جودة الحياة وإسعاد شعبها، والعيد أيضاً فرصة لتعزيز مجالات التكافل والتراحم والتلاحم المجتمعي التي تسود مجتمع الإمارات، إلى جانب إحياء قيم الأخوة الإنسانية
وأضاف: ما نعيشه اليوم في الإمارات من استقرار وأمن ونهضة وتنمية في كل المجالات، هو نتيجة لسياسات حكيمة وإرادة قوية ونهج سوي وقيادة أصبحت مضرباً للمثل في كل الدول بما تمتلكه من رؤية وعزيمة وأفكار رائدة وطموحة.

حمدان المزروعي
الإمارات
عيد الأضحى
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