مكتوم الشريفي: أدام الله علينا الأمن والأمان

أبوظبي (الاتحاد)

قدم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وكافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.