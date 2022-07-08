الإمارات وكوريا الجنوبية: شراكة استراتيجية راسخة

بالي (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وبحث سموه ومعالي بارك جين العلاقات الثنائية وأطر التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين إلى مزيد من العمل المشترك لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى الحرص على تعزيز هذه الشراكة في المجالات كافة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والتطور.