السبت 9 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الإمارات وكوريا الجنوبية: شراكة استراتيجية راسخة
عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية كوريا الجنوبية
9 يوليو 2022 01:26

بالي (وام) 

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا. 
وبحث سموه ومعالي بارك جين العلاقات الثنائية وأطر التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين إلى مزيد من العمل المشترك لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات. 
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى الحرص على تعزيز هذه الشراكة في المجالات كافة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والتطور.

عبدالله بن زايد
الإمارات
كوريا الجنوبية
مجموعة العشرين
آخر الأخبار
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في دول عدة
اليوم 23:19
فيضانات في باكستان
عربي ودولي
مقتل العشرات في باكستان مع هطول أمطار غزيرة
اليوم 23:04
أنتوني بلينكن متحدثا في مؤتمر صحفي في بالي
عربي ودولي
أميركا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا
اليوم 22:56
بريس جونسون محاطا بالوزيرين ريشي سوناك (يمين) وساجد جاويد
عربي ودولي
حزب المحافظين يعلن قراراً بشأن اختيار خليفة جونسون
اليوم 22:35
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
الرياضي
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©