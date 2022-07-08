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عبدالله بن زايد يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية مع إيطاليا
عبدالله بن زايد يبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع وزير الخارجية الإيطالي
9 يوليو 2022 01:26

بالي (وام) 

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي لويجي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا. 
وبحث سموه ومعالي لويجي دي مايو عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. 
واستعرض الجانبان مسارات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من القطاعات الاستراتيجية. 
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، والحرص على تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات كافة.

عبدالله بن زايد
الإمارات
إيطاليا
لويجي دي مايو
مجموعة العشرين
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