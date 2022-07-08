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الإمارات
عبدالله بن زايد: تعزيز آفاق التعاون مع إسبانيا
جانب من لقاء عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الإسباني
9 يوليو 2022 01:27

بالي (وام) 

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا. 
وبحث سموه ومعالي خوسيه مانويل ألباريس العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسبانيا وسبل تعزيزها وتطوير مسارات التعاون المشترك في المجالات كافة. 
واستعراض الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تحظى بدعم واهتمام من قيادتي البلدين الصديقين، مشيراً إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك مع إسبانيا في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

عبدالله بن زايد
الإمارات
إسبانيا
خوسيه مانويل ألباريس
مجموعة العشرين
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