الحكام يؤدون صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين

أبوظبي (وام)

يؤدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشارقة. ويؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بقصر البديع العامر وعلى مدى يومين جموع المهنئين بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة ووجهاء وأعيان البلاد وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي مقابل قصر الزاهر. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه .. سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في عجمان.

كما، يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ خليفة بن زايد الكبير بمنطقة الرفاعة برأس الخيمة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين في الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.