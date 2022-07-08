محمد بن راشد: مصابيح مكة نور رباني

دبي (الاتحاد)

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، فيديو على حساب سموه على «إنستغرام» أمس تحت وسم «#ومضات_شعرية». تضمن الفيديو ابتهالاًَ ومناجاة لله عبر أبيات شعرية تدور حول التضرع إلى الله والتقرب له.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في الفيديو الذي تضمن صوراً للكعبة المشرفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأداء المسلمين لمناسك الحج في هذه الأيام المباركة:

«لك جيت ساعي إلى مكة بوجداني .. يا مالك الملك بالرحمة تلاقيني..

وكانت مصابيح مكة نور رباني .. كأن الملايك محيطه بالمصليني»