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رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول الشقيقة
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول الشقيقة
8 يوليو 2022 23:23

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة. 
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وقادة الدول الشقيقة عن تمنياتهم للجميع بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات والدول الشقيقة وشعوبها الرخاء والأمن والأمان وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والازدهار.

المصدر: وام
محمد بن زايد
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