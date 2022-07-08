تنمية المجتمع تستقبل طلبات علاوات بدل التضخم عبر البريد الإلكتروني

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن بدء التسجيل لخدمة علاوات بدل التضخم عبر البريد الإلكتروني apply@crm.mocd.gov.ae بالإضافة إلى استمرار استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني، مع إرفاق بطاقة الهوية الإماراتية لمقدم الطلب وشهادة الراتب الشهري لرب الأسرة وزوجته، موضحة مدى أهمية كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح والتأكد من أن حجم الملفات المرفقة لا يتعدى 25 ميجا بايت.

وأوضحت وزارة تنمية المجتمع أن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة تصل قيمته الإجمالية إلى 28 مليار درهم، حيث رفعت قيمة الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم سنوياً، ويتم تغطية برنامج الدعم بالكامل من خلال وزارة تنمية المجتمع، فيما يضم البرنامج 3 محاور أساسية لدعم الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، تشمل مخصصات جديدة للدعم، وعلاوات تم زيادتها، واستحداث علاوات للتضخم والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود.

وبينت تنمية المجتمع أنه سيتم بدء صرف المخصصات في شهر سبتمبر 2022 القادم، موضحة أن المساعدة الاجتماعية ستكون عبارة عن مبالغ مالية تصرف للمستحقين من ذوي الدخل المحدود بحسب الشروط والأحكام، وأن شروط الاستحقاق تحدد بحسب الحالة الاجتماعية.

وأكدت أن المستحقين للمساعدات الاجتماعية هم عدد من الفئات وهي الأسر التي بلغ سن المعيل فيها 25 عاماً وما فوق، ويعمل ولدى الأسرة دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والمتقاعد الذي يعيل أسرة ودخل الأسرة يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة بموجب الشروط والأحكام، كما يستحق المساعدة الاجتماعية كبار المواطنين، والعاجز صحياً، وأصحاب الهمم الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وأسر المسجونين، والأيتام، ومجهولي النسب الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة.

الأرامل

يستحق المساعدة الأرامل ممن لديهن ابن من أصحاب الهمم ومجموع دخلهم يقل عن المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والمطلقات ممن لديهن ابن من أصحاب الهمم ومجموع دخلهن يقل عن المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والأرامل في فترة العدة ومجموع دخلهن يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وكل شخص لا يعمل وبلغ من العمر 45 عاماً وليس لديه دخل يفوق قيمة المساعدة.