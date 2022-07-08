شرطة الشارقة تتسلم «القفاز الذكي»

الشارقة (وام)

تسلمت شرطة الشارقة «مشروع القفاز الذكي» الخاص بتسهيل عملية التفتيش باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي‏ وتقليل ‏الاختراقات في المناطق الأمنية والذي ابتكرته عشر طالبات من كليات التقنية العليا بالشارقة. يأتي مشروع «القفاز الذكي» الذي تسلمه العقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة من طالبات تقنية الشارقة ضمن «مبادرة الباحث المبتكر» التي أطلقها مركز بحوث شرطة الشارقة ‏لمؤسسات التعليم العالي بالإمارة. يتميز المشروع باستخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي في ‏عمليات التفتيش وكشف ‏المعادن فهو مزود بحساس دقات وكاشف نبضات القلب ويهدف إلى تسهيل ‏عملية التفتيش وتقليل ‏الاختراقات في المناطق الأمنية. ‏

وأثنى العقيد طارق المدفع‏ بحضور الرائد عبدالرحيم الحمادي رئيس قسم الابتكار واستشراف المستقبل والرائد سالم المزروعي مدير فرع مكافحة المخدرات في المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة.. على الجهود المبذولة من الطالبات ومساهمتهن في حفظ الأمن وتعزيز جودة الحياة في ‏المجتمع مشيداً ‏بدور الكادر الإداري والتعليمي بكليات التقنية العليا للطالبات بالشارقة لمساهمتهم بشكل فاعل في تمكين ‏الطالبات من ‏إتمام العمل بنجاح متمنياً لهن دوام التوفيق والنجاح.‏