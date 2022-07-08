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شرطة أبوظبي توزع «فوالة العيد» على الشركاء الاستراتيجيين
خلال المبادرة (من المصدر)
9 يوليو 2022 01:25

أبوظبي (الاتحاد) 

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي مبادرة «فوالة العيد» والتي تضمنت تنظيم زيارات إلى عدد من الشركاء الرئيسين بالجهات الحكومية والخاصة وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أهمية دور المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة في التعاون مع شرطة أبوظبي في نشر التوعية المرورية بين شرائح المجتمع وتعزيز الحس الأمني والمروري لديهم بأهمية التقيد بقوانين وأنظمة المرور.
ولفت إلى الحرص على تحقيق أهداف ورؤية شرطة أبوظبي الاستراتيجية من خلال تعزيز دور المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وإشراكها في كافة الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري.
وأشار إلى اهتمام شرطة أبوظبي بالدور الاجتماعي والتواصل مع أفراد المجتمع والتذكير بالدور الإنساني لرجل المرور في حماية مستخدمي الطريق من الحوادث المرورية باستخدام مختلف الوسائل، مؤكداً تعزيز مفهوم الرسالة المجتمعية التي تهدف إلى العمل المشترك من أجل الحد من حوادث السير التي تكلف الخسائر في الأرواح والممتلكات.

شرطة أبوظبي
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