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«أبوظبي للسلم» يتلقى طلباً رسمياً لاستضافة «الدول العشرين للأديان»
«أبوظبي للسلم» يتلقى طلباً رسمياً لاستضافة «الدول العشرين للأديان»
9 يوليو 2022 01:24

لندن (وام)

تسلم المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم أمس في العاصمة البريطانية لندن، خطاباً رسمياً من كول دورمهم رئيس منتدى مجموعة الدول العشرين للحوار بين الأديانG20 ونائبته كاثرين مارشال عبر فيه المنتدى عن رغبته في استضافة أبوظبي عاصمة التسامح لدورته القادمة. 
يأتي هذا الطلب اعترافاً بالنموذج الريادي والرؤية الحضارية لدولة الإمارات باعتبارها حاضنة السلام والتسامح في العالم. جدير بالذكر أن منتدى مجموعة الدول العشرين للأديان منصة سنوية، تعقد بالتزامن وبالتنسيق مع قمة مجموعة الدول العشرين، لعقد الصلة بين القيادات الدينية وصانعي السياسات والخبراء المتخصصين، بغية التعاون في مناقشات جداول الأعمال العالمية، ضمن الإطار الواسع لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتفعيل الدور الإيجابي للدين بوصفه عنصراً أساسياً في حل أزمات العالم.

أبوظبي
منتدى أبوظبي لتعزيز السلم
الإمارات
لندن
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