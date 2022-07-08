إقبال واسع على المراكز التجارية والأسواق في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت المراكز التجارية في أبوظبي إقبالاً واسعاً من المتسوقين عشية ليلة العيد، مستفيدين من الخصومات التي توفرها مختلف المتاجر في مراكز التسوق التجارية، ولتوفير متطلبات العيد والمشتريات المرتبطة بالعيد.

كما شهدت الأسواق الشعبية أمس إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين ممن توافدوا لشراء جميع احتياجات الأسرة في عيد الأضحى المبارك، من الملابس والأقمشة والأحذية والعطورات والهدايا.

وسيكون الجمهور في أبوظبي على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تستهدف الأطفال والأسر، حيث أعدت مراكز التسوق الكبيرة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الخاصة بعيد الأضحى، والتي تشمل العروض الترفيهية والموسيقية والسحوبات على جوائز قيمة.

وخصصت المراكز التجارية مساحات للعروض الفنية الحية والتراثية التي تبدأ اليوم احتفالا بعيد الأضحى المبارك وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل، إلى جانب العروض الخاصة بالأطفال، المفعمة بالمرح للزوار الصغار. كما تزينت كافة المراكز التجارية بتشكيلات ضوئية وزخارف متصلة بالمناسبة.

وشهدت محلات الحلويات والمكسرات في مدينة أبوظبي انتعاشا في حركة البيع والشراء، وتوافد الزبائن على مدار يوم أمس ومن مختلف الجنسيات التي تحتفل بعيد الأضحى المبارك، لشراء مستلزماتها واحتياجاتها للعيد من الشوكولاتة والقهوة والمكسرات.

وشهدت محلات الخياطة إقبالا من الجمهور، حيث يتوافد الكثير من المواطنين والمواطنات لمحلات الخياطة .

من جانبها، تستعد مدن ياس الترفيهية لاستقبال ضيوفها خلال عطلة عيد الأضحى أجواء مفعمة بروح البهجة والفرح، والعديد من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تمنح الضيوف أوقاتاً عائلية مميزة في كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي.

ويمضي الضيوف أوقاتاً مليئة بالمرح والترفيه والمغامرات المائية في «ياس ووتروورلد أبوظبي» مع أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً تحتضنها مدينة الألعاب المائية المستوحاة من ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها العريقة.