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جامع الشيخ زايد الكبير.. وجهة مثالية للزوار خلال عيد الأضحى
جامع الشيخ زايد الكبير
9 يوليو 2022 01:26

أبوظبي (وام)

يستعد مركز جامع الشيخ زايد الكبير في إطار مواصلة دوره الديني والثقافي والحضاري لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى وإقامة الصلوات الخمس في رحابه. 
وخلال أيام «عيد الأضحى المبارك» يرحب المركز بمرتاديه من مختلف الفئات والثقافات، عبر منظومة من الخدمات والتجارب التي تعزز دوره الحضاري وتعكس قيم مجتمع دولة الإمارات، في إطار دأبه على تقديم تجربة متميزة ومتجددة لمرتاديه، كواحد من أبرز المعالم والوجهات الدينية والثقافية والسياحية في المنطقة.
ويثري المركز تجربة مرتاديه بجولاته الثقافية التي قدمها في الجامع مواكبة لعيد الأضحى المبارك وتضمن محتوى الجولات باللغتين العربية والإنجليزية، إطلاع الزوار على ما تعنيه «تكبيرات العيد» التي بُثت في أرجاء الجامع و«سوق الجامع» عبر سماعات، بدءا من يوم أمس «يوم عرفة» وتستمر حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، مع شرح أهمية عيد الأضحى لدى المسلمين، وارتباطه بفضل العشر من ذي الحجة وفريضة الحج وما تنطوي عليه من معاني المساواة وتلاحم الناس وتراحمهم على تعدد ألوانهم وثقافاتهم، وغيرها من قيم تعزز دور الجامع منصة للسلام والتسامح حيث يجتمع الملايين من كل بقاع الأرض في وقت واحد سنويا، تلبية لنداء خالقهم. 
وخلال الجولات اطلع الزوار الملتحقون بها على الموروث الثقافي المحلي ممثلًا في العادات والتقاليد المرتبطة بالثقافة الإماراتية خلال أيام العيد، مثل تجمع الأهل والعيدية وغيرها من العادات المرتبطة بالإرث الثقافي لدولة الإمارات، إضافة إلى إثراء معرفة الزائر بما يزخر به الجامع من تفاصيل العمارة الإسلامية وفنونها وعلى الرسائل الحضارية الكامنة وراء كلٍ منها، تعزيزاً لدوره في إبراز الثقافة الإسلامية وفنونها.  

درب التسامح
وإلى جانب استقباله جموع مؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، يقدم المركز لزائري الجامع تجربة استثنائية في رحابه ومرافقه التي توفر لهم كل ما يحتاجون لقضاء أوقات من الراحة والمتعة، بدءًا من استقبالهم بالترحيب ومرورا بتجربة «درب التسامح» الذي يمنح مرتادي الجامع تصورًا حول قيم التسامح التي دأب الجامع على ترسيخها منذ تأسيسه كحاضن لقيم التسامح في المنطقة والعالم، و«مكتبة الجامع» للاطلاع التي ستتيح لمرتادي الجامع الاطلاع على مقتنياتها من أندر الكتب والمخطوطات التي تحتفي بثراء الثقافة الإسلامية، وتسهيل انتقالهم بواسطة سيارات النقل الكهربائية.

سوق الجامع 
وكمركز رائد ومرجع معياري للوجهات الثقافية والسياحية فقد تكاملت خدمات المركز لمرتاديه لتشمل مركز الزوار و«سوق الجامع» الذي يقدم لهم تجربة مثالية تتيح لهم قضاء يوم كامل في رحاب الجامع ومرافقه على اختلاف فئاتهم ضمن أكثر من 50 وحدة تجارية، ومجموعة من المطاعم والأكشاك ومنافذ البيع ومناطق الترفيه التي روعي فيها التنوع ويفتح «سوق الجامع» أبوابه أمام مرتاديه خلال إجازة عيد الأضحى من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 مساء. ويعكس «ممشى الجامع الرياضي» دور الجامع في خدمة المجتمع إذ يمنح مرتاديه الفرصة لقضاء وقت مثالي لممارسة الرياضة مع العائلة والأصدقاء والذي يتيح لهم فرصة الاستمتاع بالخدمات التي يوفرها الممشى على مشهد العمارة الخارجية للجامع وتفاصيله البديعة.

جامع الشيخ زايد الكبير
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