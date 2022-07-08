تواصل خدمات ترخيص شرطة أبوظبي في العيد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شرطة أبوظبي، استمرارية تقديم الخدمات في مراكز الخدمة التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويكون العمل بمحطات الفحص الفني الخفيف على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في مبنيي السلامة بأبوظبي، والسلامة- فلج هزاع بالعين، فيما يكون في مبنى السلامة- البطين في العين وعالم السيارات- الشامخة ومدينة زايد- منطقة الظفرة من الثانية ظهرا ولغاية العاشرة مساءً، خلال ثاني وثالث أيام العيد.

أما مواعيد عمل الفحص الفني الثقيل/ أمان تكون في محطات الفحص الفني أمان مصفح بأبوظبي، وأمان مزيد بالعين، وأمان بدع زايد بالظفرة من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة العاشرة مساءً في ثاني وثالث أيام العيد.

كما تكون مواعيد مكتب طارش والتأمينات ومصانع الأرقام في مبنى السلامة بأبوظبي ومركز عالم السيارات من الثانية ظهراً إلى السابعة مساءً، في ثاني وثالث أيام العيد.