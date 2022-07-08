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بلدية الظفرة تستقبل العيد بـ1200 لوحة ضوئية
أشكال هندسية تزين شوارع الظفرة بمناسبة عيد الأضحى
9 يوليو 2022 01:24

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استعدت بلدية منطقة الظفرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك في مختلف مدن المنطقة من خلال تزيين مدن المنطقة والشوارع الرئيسية في كل من مدينة زايد وغياثي وليوا والسلع وجزيرة دلما والمرفأ بعدد من اللوحات الضوئية والأشكال الهندسية المتميزة التي بث البهجة والفرحة بين مستخدمي الشوارع والطرقات حيث تم تركيب أكثر من 1200 شكل ضوئي تحمل عبارات تهنئة ابتهاجاً بعيد الأضحى المبارك، مثل عيدكم مبارك، عساكم من عواده، وعيد أضحى مبارك، بالإضافة إلى تزيين الطرق الرئيسة بأعلام الدولة.
وحرصت بلدية منطقة الظفرة على زيادة أعداد الأشكال الهندسية تعبيراً عن فرحة العيد مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة خلال تركيب زينة عيد الأضحى المبارك، واستخدام أفضل المواد المقاومة للحرارة والآمنة والصديقة للبيئة في جميع نطاق أعمال الزينة. بهدف إدخال البهجة والسرور للسكان وإضافة لمسات جمالية لمدن المنطقة.
وحددت بلدية منطقة الظفرة مواعيد عمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك في جميع مدن منطقة الظفرة حيث يبدأ عمل المسالخ عقب صلاة عيد الأضحى مباشرة وذلك في اليوم الأول للعيد ويستمر حتى الساعة 7 مساء، وفي اليوم الثاني من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساء وهي نفس مواعيد العمل في اليومين الثالث والرابع.
وطالبت البلدية الأهالي بضرورة الذبح في المسالخ لضمان امن وسلامة الجميع والتأكد من صحة وسلامة الذبائح التي يتم التعامل معها من خلال أطباء بيطريين معتمدين ومؤهلين.
كما حرصت البلدية على تكثيف الزيارات والحملات التوعوية على المحلات التجارية والأسواق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمتابعة التزامهم بالشروط الصحية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإتباع الأنظمة والقوانين بهدف متابعة الرقابة الفعّالة على المظهر العام وضمان صحة وسلامة المجتمع.
وكانت بلدية منطقة الظفرة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين استقبلت عددا من حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر منفذ الغويفات الحدودي البري لأداء فريضة الحج، وتم الترحيب بهم وتقديم الخدمات لهم، وعبّر الحجاج عن امتنانهم وشكرهم.

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