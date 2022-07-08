«مقاصب رأس الخيمة».. كفاءة وجاهزية خلال العيد

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن استعداد المقاصب لاستقبال الذبائح والأضاحي على اختلافها المقدمة من قبل أفراد المجتمع ابتداء من يوم أمس، وصيانة وجاهزية كافة المرافق والفرق العاملة.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية في كافة المقاصب العاملة للتأكد من سلامة وكفاءة جميع المعدات ومستلزمات العمل، حيث سيتواجد بالمقاصب 44 قصاباً من المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة و30 عاملاً من العمالة المدربة و8 أطباء متخصصين.

وأضافت: ستشارك عدد من الجهات المساندة في التواجد بالمقاصب العاملة وذلك بغرض إحكام الرقابة على سير كافة العمليات المقامة والمنفذة بهدف الارتقاء بخدمات ذبح الأضاحي المقدمة للأهالي خلال هذه الفترة من العام بالجودة والسرعة والكفاءة المطلوبة قدر الإمكان وذلك ابتداء من يوم عرفة وحتى أيام العيد، مشيرة إلى توفر خطي ذبح بالمقصب المركزي، سعة الخط الأساسي 120 رأساً/ الساعة والخط الإضافي 80 رأسا تقريبا/ الساعة والطاقة الاستيعابية القصوى للمقصب المركزي في حالة عمل الخطين بأقصى سعة مع توفير العدد الكافي من القصابين عند جميع نقاط العمل 200 رأس/ الساعة.

وذكرت أنه يوجد خط ذبح بمقصب الغيل بقدرة استيعابية 500 رأس خلال فترة عمل واحدة وخط ذبح بمقصب رأس الخيمة بقدرة استيعابية تصل إلى 400 ذبيحة خلال فترة عمل واحدة، وسيتم الذبح أيضاً للمؤسسات الخيرية لعدد 4000 رأس كما تتوفر لدى المقاصب برادات لحفظ الذبائح تستوعب 2000 ذبيحة تقريباً.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للطاقة الاستيعابية لبرادات المقصب المركزي يوجد به 4 برادات كبيرة سعة البراد 350 ذبيحة تقريباً وبراد متوسط بسعة 200 ذبيحة وبراد صغير بسعة 100 ذبيحة، وفي مقصب الغيل برادان صغيران سعة البراد 100 ذبيحة وفي مقصب رأس الخيمة 1 براد صغير بسعة 100 ذبيحة.