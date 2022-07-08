«الأمن السيبراني» يحذر من الاحتيال الإلكتروني

أبوظبي (وام)

تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ أسلوب الحياة الرقمي في مختلف مناحي الحياة وتوفير بنية تحتية ذكية لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي لتقدم للعالم نموذجا ملهما في التطور والتقدم والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جودة حياة السكان.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: مع التطور التكنولوجي المتسارع والاعتماد على التقنيات الرقمية تشهد دول العالم زيادة في محاولات التصيد الاحتيالي التي تستهدف أفراد المجتمع وتحديدًا تلك التي يتم إرسالها عبر الرسائل النصية القصيرة والتي يشار إليها بـ«الاحتيال النصي» حيث يقوم مستخدمو الهاتف الذكي بالنقر على الروابط المشبوهة المرفقة في الرسائل القصيرة للقيام بمشاركة المعلومات الشخصية «اسم المستخدم وكلمة المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان وغيرها من المعلومات الشخصية» أو الاتصال برقم مرفق في الرسالة لاستلام جائزة».

وأشار إلى أن المجلس أطلق بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين مبادرة النبض السيبراني لتعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في مجال الأمن السيبراني وتأهيلهم للمساهمة في نشر التوعية الرقمية في المجتمع. ونبه مجلس الأمن السيبراني إلى أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات الإلكترونية ورفع وعي جميع أفراد المجتمع لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر بهم والذي يلعب دوراً أساسياً في حماية المجتمع من الاحتيال الإلكتروني.

محمد حمد الكويتي

خطوات الحماية

وحدد مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الخطوات للحماية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.. وتتمثل الخطوات التي يجب القيام بها لتفادي الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني في التالي: «الحرص دائما على عدم نشر بيانات الاتصال الخاصة على منصات أو مواقع غير موثوقة وعدم الضغط على أي رابط يصل عبر أي رسالة نصية مع الحرص دائماً على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الشخصية إضافة إلى تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي بشكل دائم ومتابعة التنبيهات الأمنية التي يطلقها المصنعون للهاتف مع عدم تنزيل أو تحميل أي تطبيقات من مصادرة مجهولة».

وحول أبرز المؤشرات الدالة على الوقوع ضحية لخطر الاحتيال الإلكتروني.. حدد المجلس مجموعة من العوامل تتمثل في التالي: «نفاد واستهلاك البطارية بمعدل غير طبيعي مع بطء عام في الجهاز الذكي إضافة إلى قيام الجهاز بمهام تلقائية لم تقم بتفعيلها مثال: «إرسال رسائل نصية لجهات الاتصال أو تحميل تطبيقات إضافية» إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز بدون استخدام تطبيقات تستهلك موارد الجهاز». وحول الخطوات التي يجب القيام بها في حال التعرض للاحتيال الإلكتروني تتمثل في التالي: «عدم الخضوع لأي تهديد وتقديم أي تنازلات للمحتال إضافة إلى القيام بالإبلاغ فوراً عبر إحدى قنوات الإبلاغ الرسمية».

قنوات الإبلاغ

حدد مجلس الأمن السيبراني مجموعة من قنوات الإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني التي يجب اتباعها وهي: «شرطة أبوظبي من خلال خدمة أمان الإلكترونية أو من خلال الهاتف المجاني «2626 800» أو من خلال رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم «2828».. إضافة إلى منصة «eCrime» لشرطة دبي ومن خلال خدمة «الأمين» أو على الرقم «8004888» من داخل الدولة أو الرقم 9718004888+ من خارج دولة الإمارات أو عبر الرسائل النصية على الرقم «4444». كما يمكن الإبلاغ عبر التطبيق الذكي «مجتمعي آمن» الذي أطلقته النيابة العامة الاتحادية في يونيو 2018 إضافة إلى التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الاتصال برقم 999 لطلب المساعدة أو عبر التواصل مع مراكز الشرطة الذكية SPS والمنتشرة في إمارة دبي. إضافة إلى خدمة «نجيد» في شرطة الشارقة على الرقم المجاني «800151» أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS على الرقم «7999».