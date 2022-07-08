السبت 9 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام يهنئون رئيس الدولة ونائبه بعيد الأضحى المبارك
حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام يهنئون رئيس الدولة ونائبه بعيد الأضحى المبارك
8 يوليو 2022 22:14

هنأ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار. 
كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار. 
وهنأ سمو أولياء العهود ونواب الحكام، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
حكام الإمارات
أولياء العهود
الحكام وأولياء العهود ونواب الحكام
آخر الأخبار
فيضانات في باكستان
عربي ودولي
مقتل العشرات في باكستان مع هطول أمطار غزيرة
اليوم 23:04
أنتوني بلينكن متحدثا في مؤتمر صحفي في بالي
عربي ودولي
أميركا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا
اليوم 22:56
بريس جونسون محاطا بالوزيرين ريشي سوناك (يمين) وساجد جاويد
عربي ودولي
حزب المحافظين يعلن قراراً بشأن اختيار خليفة جونسون
اليوم 22:35
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
الرياضي
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
اليوم 22:30
إضرام النار في مقر إقامة رئيس وزراء سريلانكا
عربي ودولي
سريلانكا.. محتجون يحرقون مقر إقامة رئيس الوزراء
اليوم 22:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©