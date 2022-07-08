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رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد في أبوظبي
محمد بن زايد
8 يوليو 2022 22:08
يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، غداً، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.
المصدر: وام
محمد بن زايد
صلاة عيد الأضحى
جامع الشيخ زايد الكبير
جامع الشيخ زايد
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