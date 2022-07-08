رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد في أبوظبي

يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، غداً، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

المصدر: وام