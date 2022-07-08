السبت 9 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك
محمد بن زايد
8 يوليو 2022 21:14

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية. 
وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء وللأمة العربية والإسلامية دوام العزة والرفعة. 
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
برقيات تهنئة
عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى
آخر الأخبار
فيضانات في باكستان
عربي ودولي
مقتل العشرات في باكستان مع هطول أمطار غزيرة
اليوم 23:04
أنتوني بلينكن متحدثا في مؤتمر صحفي في بالي
عربي ودولي
أميركا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا
اليوم 22:56
بريس جونسون محاطا بالوزيرين ريشي سوناك (يمين) وساجد جاويد
عربي ودولي
حزب المحافظين يعلن قراراً بشأن اختيار خليفة جونسون
اليوم 22:35
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
الرياضي
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
اليوم 22:30
إضرام النار في مقر إقامة رئيس وزراء سريلانكا
عربي ودولي
سريلانكا.. محتجون يحرقون مقر إقامة رئيس الوزراء
اليوم 22:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©