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الإمارات
رئيس الدولة يهنئ حكام الإمارات وشعبها والمقيمين وجميع المسلمين بعيد الأضحى
محمد بن زايد
8 يوليو 2022 20:47

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعبها والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكتب سموه على تويتر "أهنئ إخواني حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها وجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "أدعو الله تعالى أن يديم على بلادنا الخير واليمن والبركات وعلى العالم السلام والأمان".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
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