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الإمارات
رئيس الدولة يطمئن هاتفياً على أحوال حجاج الإمارات
محمد بن زايد
8 يوليو 2022 18:44

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على أوضاع حجاج الدولة وأحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة. 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه، اليوم الجمعة، مع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات. 
وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل راحة الحجاج وأداء مناسكهم في أجواء ميسرة تعمها السكينة والرحمة. 
وقال الكعبي إن سموه اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التي يقدمها المكتب لتيسير أداء مناسكهم. وأبلغه صاحب السمو رئيس الدولة نقل تحياته وتهانيه إلى الحجاج وتمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظهم ويتقبل طاعاتهم ويمن عليهم وعلى سائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم. 
وأعرب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن سعادته بالاتصال الذي يجسد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بتفقد أحوال حجاج الإمارات وحرصه على الاطمئنان على سلاسة الإجراءات المتبعة لضمان سهولة ويسر أداء مناسكهم، مثمنا اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة أحوال المواطنين في مختلف المناسبات وأينما كانوا.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الحجاج
محمد مطر الكعبي
اتصال هاتفي
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