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الإمارات
رئيس الدولة: شينزو آبي كان صديقاً مخلصاً لدولة الإمارات أسهم في ازدهار علاقات البلدين
محمد بن زايد
8 يوليو 2022 18:20

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى اليابان الصديقة حكومة وشعبا في وفاة شينزو آبي رئيس الوزراء السابق وتعازيه وتضامنه مع أسرة الراحل في مصابهم.
وقال سموه، في بيان فيما يلي نصه: 
"تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق إثر الاعتداء الغادر الذي استهدف حياته. ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الياباني الصديق وعائلة الراحل الكريمة في مصابهم.. ونعرب عن تضامننا معهم في هذه الظروف الصعبة. كان شينزو آبي صديقا مخلصا لدولة الإمارات أسهم بدور فاعل في ترسيخ علاقات البلدين التي شهدت في عهده تطورا وازدهارا غير مسبوقين على جميع المستويات.. كما عمل الراحل على تعزيز دور بلاده في دعم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. وإننا إذ ندين هذا الهجوم الغادر الذي أودى بحياته.. نستنكر كل أشكال العنف وصوره.. ونؤكد أننا في دولة الإمارات لن ننسى جهوده المخلصة المقدرة في توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبيهما".

المصدر: وام
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