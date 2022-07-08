رئيس الدولة يعزي في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق
محمد بن زايد
8 يوليو 2022 17:59
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عن تعازيه في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي اليوم الجمعة. وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على موقع تويتر، "تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق العزيز شينزو آبي، الذي عُرف عنه إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه اليابان". وقال سموه إن آبي "أسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات واليابان"، مضيفا سموه "خالص التعازي إلى عائلته الكريمة والشعب الياباني الصديق".