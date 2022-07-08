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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
8 يوليو 2022 17:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية خاصة الشرقية والجنوبية الشرقية وقد تمتد إلى بعض المناطق الساحلية.
والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة. تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:54 والمد الثاني عند الساعة 09:57 والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:38. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 16:32 والثاني عند الساعة 07:14 والجزر الأول عند الساعة 10:39 والجزر الثاني عند الساعة 00:10. 

المصدر: وام
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