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محمد بن راشد يهنئ الإمارات والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى
محمد بن راشد
8 يوليو 2022 17:17

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الجمعة، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.
وكتب سموه على موقع تويتر «في هذا اليوم العظيم.. يوم عرفة.. نسأل الله العظيم أن يتقبل حجاج بيت الله ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية عيد الأضحى المبارك.. كل عام وشعبنا وجميع الشعوب العربية والإسلامية في خير وصحة.. وأمن وأمان.. كل عام وأنتم بخير».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
تهنئة
عيد الأضحى
الإمارات
الأمة العربية والإسلامية
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