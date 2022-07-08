«الصحة» تكشف حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

‌‎تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 286,631 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌ ‎

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 959,736 حالة. ‌‎

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بذلك، يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,322 حالة.

فيما أعلنت الوزارة شفاء 1,792 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وبذلك، يكون مجموع حالات الشفاء 940,053 حالة.

المصدر: وام