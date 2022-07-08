محمد بن زايد يعزي في وفاة شينزو آبي

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، عن تعازيه للشعب الياباني في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الصديق العزيز شينزو آبي، الذي عُرف عنه إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه اليابان.. وأسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات واليابان.. خالص التعازي إلى عائلته الكريمة والشعب الياباني الصديق».













