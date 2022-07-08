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حجاج الدولة يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم
حجاج الدولة يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم
8 يوليو 2022 14:26

وقف حجاج الدولة اليوم - الجمعة التاسع من ذي الحجة - على صعيد عرفات الطاهر وأدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعوا إلى الخطبة في أجواء إيمانية ممزوجة بالسكينة والتضرع بالدعاء إلى الله عز وجل.

وقال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات إن حجاج الدولة يقفون اليوم على صعيد عرفات ليؤدون ركن الحج الأعظم متوجهين لربهم بالرجاء أن يتقبل منهم بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى بكل يسر ومرونة وراحة.

وأضاف أن القيادة الرشيدة أولت اهتماما كبيرا بتوفير سبل الراحة لحجاج الدولة وخدمتهم في كافة المجالات ، وتلبية احتياجاتهم في هذه الأيام المباركة التي تجتمع فيه كافة الأجناس من المسلمين في صعيد واحد ملبين ومكبرين للمولى عز وجل في مشهد تتأثر به القلوب بتلاحم وتعايش الجموع الغفيرة من الحجاج من كل أنحاء العالم.

وثمن الكعبي جهود حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي لم تدخر جهدا لراحة الحجاج وأداء مناسكهم من خلال البرامج والمبادرات والتجهيزات التي تواكب التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن والذي يعكس النجاح المبهر في تفويج الحجاج عامة ولحجاج دولة الإمارات خاصة في المشاعر المقدسة.

وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير والدعاء إلى القيادة الرشيدة لرعايتها حجاج دولة الإمارات ومتابعتها الحثيثة لشؤونهم من أجل أداء مناسكهم وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على تسخير الأجهزة الحكومية المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

المصدر: وام
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